الأهلي يقترب من إقناع فايلر بالتجديد.. ومغالاة فتحي تنذر بأزمة حادة

اقترب مسئولو النادى الأهلى من إقناع المدرب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، بالتجديد لمدة موسم آخر وإقناعه بالبقاء وعدم التفكير فى مسألة الرحيل بعد أن تلقى مؤخراً وقبل فترة تعليق النشاط الكروى عدة عروض خليجية.

ويسعى محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، لإقناع فايلر بالبقاء خاصة أن الفريق مازال بحاجة للاستقرار الفنى مع قناعة مسئولى القلعة الحمراء بقدرات فايلر والعروض المميزة التى يقدمها.

وتلقى فايلر عرضاً من فريق الجزيرة الإماراتى لقيادة تدريبه بخلاف أحد العروض السعودية، ولكن المدرب السويسرى أرجأ هذه العروض لحين حسم مصيره مع الأهلى فى المرحلة الحالية.

ويشمل عقد فايلر بنداً يتيح له الرحيل بعد نهاية الموسم الأول دون شروط جزائية، كما يتيح للأهلى فسخ العقد بنفس البند دون دفع أى شروط جزائية.

فى المقابل، هددت إدارة النادى الأهلى

اللاعب أحمد فتحى بغلق ملف تجديد عقده نهائياً بسبب المغالاة التى أبداها اللاعب فى مطالبه المالية لتوقيع عقده الجديد مع الفريق فى ظل اقتراب عقده الحالى من النهاية بانتهاء الموسم الحالى.

وتأجلت جلسة تجديد عقد فتحى مرتين، وطلب اللاعب المساواة بأعلى عقد داخل الفريق، وهو من نصيب حسين الشحات صانع الألعاب الذى يتقاضى 12 مليون جنيه سنوياً، وأيضاً رمضان صبحى نجم الفريق المعار من هيديرسفيلد تاون الإنجليزى.

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وطالبت إدارة الأهلى اللاعب بحسم موقفه والتنازل عن بعض مطالبه، خاصة أن الأهلى عرض عليه نفس شروط العقد الذى وقعه وليد سليمان صانع ألعاب الفريق بالحصول على راتب سنوى قيمته 9 ملايين جنيه بجانب

إعفائه من نسبة المشاركة والتوقيع لموسمين قادمين.

وعلى صعيد آخر، أثارت تصريحات حارس المرمى شريف إكرامى بخصوص ملف تجديد عقده حالة من الاستياء بين مسئولى القلعة الحمراء فى الساعات الماضية بعدما اتهم إدارة النادى بعدم الاحترافية.

وأكد إكرامى أن الأهلى لم يفاوضه من الأساس لتجديد عقده وظل ينتظر موقف النادى حتى شهر مارس، موضحاً أن اجتماع لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء لم يشهد سوى إبلاغه بقرار رحيله.

وعلى صعيد متصل، رفض محمد شريف، الجناح الأيسر المعار، إلى نادى إنبى فكرة الدخول فى صفقة تبادلية لضم ثنائى الفريق البترولى أسامة جلال ومحمود جاد حارس المرمى.

وعلم شريف أن الأهلى ينوى طرح اسمه بجانب صالح جمعة صانع ألعاب الفريق للحصول على خدمات جلال وجاد، ولكن شريف أكد رفضه للصفقات التبادلية وتمسكه بالعودة للأهلى عقب نهاية إعارته للنادى الأهلى بنهاية الموسم الحالى لحسم موقفه مع الفريق الأحمر.

وطلب شريف عودته للأهلى أو الموافقة على رحيله نهائياً خاصة أنه تلقى عدة عروض أوروبية من الدورى التركى والبرتغالى بجانب عرض سعودى.