باريس سان جيرمان يرغب فى ضم رياض محرز

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن رغبة نادى باريس سان جيرمان الفرنسى فى التعاقد مع النجم الجزائرى رياض محرز، لاعب مانشستر سيتى. ذكرت صحيفة «ذا صن» أن سيتى سيعارض فكرة بيع محرز، على رغم أن النادى الفرنسى مستعد لتلبية شروط النادى الإنجليزى المالية حيال هذا الأمر. أن النادى الفرنسى مستعد لتلبية شروط النادى الإنجليزى المالية حيال هذا الأمر. وأضافت الصحيفة أن مانشستر سيتى، بقيادة المدرب الإسبانى جوسيب جوارديولا، يضع محرز ضمن خططه الأساسية للموسم المقبل. خططه الأساسية للموسم المقبل. وأشارت أيضاً إلى أن محرز منفتح على إمكان تمديد بقائه، على رغم أن عقده الحالى لن ينتهى قبل 3 أعوام، وهو يتقاضى حالياً 180 ألف جنيه إسترلينى أسبوعياً، لكن سيتى سينتظر عاماً إضافياً قبل فتح باب التفاوض بهذا الشأن.

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