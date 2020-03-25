رياضة | الكشف عن مستقبل يوفيتش مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن مستقبل يوفيتش مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح مستقبل اللاعب الصربي لوكا يوفيتش مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني مهدد مع الفريق الأبيض خلال الموسم القادم، وذلك بعد عدم اعتماد زين الدين زيدان مدرب الفريق عليه بشكل أساسي هذا الموسم.

وكان قد تعاقد ريال مدريد مع لوكا يوفيتش خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية قادما من نادي اينتراخت فرانكفورت الألماني.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة "ذا ‏صن"، إن لوكا يوفيتش سيخرج من الفريق المدريدي على سبيل الإعارة في الموسم المقبل، ونادي تشيلسي سيكون وجهة محتملة للاعب الصربي.

الجدير بالذكر أن هناك بعض الأندية الإنجليزية التي قد نافست فريق ريال مدريد للحصول على خدمات اللاعب، وترغب حاليا في الاستفادة باللاعب خلال الموسم القادم.