رياضة | 5 لاعبين مهددين بالرحيل عن برشلونة بسبب لاوتارو مارتينيز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 لاعبين مهددين بالرحيل عن برشلونة بسبب لاوتارو مارتينيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يريد فريق برشلونة الإسباني التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم الخط الأمامي في الفريق بالموسم القادم.

ووفقا لتقارير إيطالية حسب صحيفة "كورييري ديللو سبورت"، فإن هناك خمسة لاعبين من البارسا يمكن ان يدخل واحد او اثنين منهم في عملية لاوتارو مارتينيز، وهم (سيميدو، آرثور، فيدال، ألينا، توديبو).

وأبدى فريق إنتر رغبته في الحصول على 150 مليون يورو ثمنا للارجنتيني، والبارسا لا يمكنه ان يدفع هذا المبلغ في الصيف لذلك يمكن ان يضع لاعب او اثنين في العملية.

ورفض الفريق الإيطالي منذ فترة عرضا مقدما من البارسا يتواجد به لاعبان بالإضافة إلى مبلغ مالي، حيث أبلغ فريق إنتر ميلان نظيره برشلونة بأنه يريد المال فقط في صفقة لاوتارو مارتينيز.