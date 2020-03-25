رياضة | عاجل.. ظهور نتيجة فحص كورونا لنجم منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ظهور نتيجة فحص كورونا لنجم منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية تركية عن نتيجة الفحوصات الطبية التي خضع لها لاعب منتخبنا الوطني محمد النني ونجم فريق بشكتاش التركي للتأكد من سلامته من فيروس كورونا.

وكان نادي بشكتاش التركي قد طلب من جميع لاعبي الفريق والجهاز الفني الخضوع للفحص الطبي من فيروس كورونا بعد وصوله لمدرب جالطة سراي فاتح تريم.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "فوتوماك" التركية فإن جميع لاعبي بشكتاش خضعوا للفحص الطبي ومن بينهم محمد النني لاعب الفريق، قبل التأكد من سلامة لاعبيه بعدما أثبتت الفحوصات الطبية "سلبية" العينات.