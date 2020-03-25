رياضة | طارق العشري يصدم الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق العشري يصدم الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المدير الفني للمصري البورسعيدي، طارق العشري بأن لا توجد أي نية لرحيل نجم الفريق كريم العراقي الظهير الأيمن لكلا القطبين الأهلي أو الزمالك، في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وخلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس" قال مدرب المصري: "يتبقى في عقد كريم العراقي موسمين اخرين مع المصري ولا يوجد أي نية للاستغناء عنه، والإدارة تعمل على تعديل وضعه وعقده فهو لاعب جيد.

Advertisements

وأكد العشري: "إدارة النادي المصري تسعى لتعديل عقد كريم العراقي بما يتناسب مع مايقدمه مع الفريق وتألقه مع المنتخب الاولمبي".

وأضاف العشري: "يوجد مشكلة في تجديد عقود كلا من الشيخ موكورو، بسبب إيقاف القيد للنادي، وقد أوافق على التفريط في الشيخ موكورو لوجود بدلاء أفضل منه في الفريق".

وأشار العشري في ختام تصريحاته "انضمام اللاعب الفلسطيني محمد الصالح معلق بسبب عدم إبلاغنا من قبل اتحاد الكرة بموقف استكمال المسابقة، وننتظر حسم العديد من الملفات، وإذا كان هناك لاعب سيضيف للنادي فلن نتركه".