رياضة | مفاجأة.. رونالدو سيعود إلى الدوري الإنجليزي عبر هذا النادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. رونالدو سيعود إلى الدوري الإنجليزي عبر هذا النادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير أن مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان أجروا اتصالات مع كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس ، الذي يفترض أنه حريص على ترك تورينيو.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا إلى يوفنتوس من ريال مدريد في 2018 ، وحقق 21 هدفًا في 22 مباراة بالدوري للسيدة العجوز خلال موسم 2019-20.

ستنتهي صفقة رونالدو الحالية مع يوفنتوس في نهاية موسم 2021-22 ، لكن يبدو أن المهاجم يتطلع لمغادرة الفريق الإيطالي قريبًا.

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ووفقًا لـ AS ، قدم باريس سان جيرمانعرضًا لرونالدو ، حيث يرغبون في رؤيته يلعب جنبًا إلى جنب مع كليان مبابي.

ويزعم التقرير أيضًا أن رونالدو سيفضل العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريق أولي جونار سولسكاير ، لكن الخطوة ستعتمد على قدرة يونايتد للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن سجل رونالدو 118 هدفا في 292 مباراة للشياطين الحمر بين 2003 و 2009.