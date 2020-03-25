رياضة | برشلونة يطرد 8 لاعبين دفعة واحدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يطرد 8 لاعبين دفعة واحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر نادي برشلونة الإسباني على بيع 8 لاعبين في الصيف المقبل لتمويل الصفقات الجديدة للفريق بالموسم الجديد.

وحددت إدارة نادي برشلونة 8 لاعبين من المحتمل رحيلهم عن الكامب نو في الصيف المقبل وهم فيدال، راكيتيتش، كارليس آلينا، نيتو، برايثوايت، أومتيتي، جريزمان، كوتينيو وذلك من أجل تمويل صفقات جديدة.

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واكدت الصحيفة على أن برشلونة يأمل في الحصول على أموال من بيع هؤلاء اللاعبين من أجل التعاقد مع نيمار مهاجم باريس سان جرمان ولوتارو مارتنيز مهاجم إنتر ميلان.

الحالة الاقتصادية للنادي حالياً تمر بوضع سئ للغاية ولن تسمح بجلب هذه الصفقات بسبب الخسائر الكبيرة نتيجة وقف الدوري والنشاط الرياضي.

وسيكون برشلونة مطالب بعمليات البيع أولاً لتجهيز 111 مليون يورو لضم لوتارو مارتنيز و150 مليون يورو لضم نيمار من باريس سان جيرمان.