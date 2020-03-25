رياضة | رغم تألق فيرنانديز.. مانشستر يونايتد مازال يراهن على بقاء بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم تألق فيرنانديز.. مانشستر يونايتد مازال يراهن على بقاء بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت بعض التقارير الصحفية أن نادي مانشستر يونايتد متفائل بشكل متزايد بشأن فرصهم في إبقاء النجم الفرنسي بول بوجبا بعد نهاية الموسم، وذلك رغم تألق الوافد الجديد فيرنانديز.

كان مستقبل بوجبا مرة أخرى موضوع تكهنات شديدة طوال الموسم التي جعلته يقتصر على ثماني مباريات فقط في جميع المسابقات بسبب الإصابة.

أبدى ريال مدريد اهتمامًا كبيرًا باللاعب البالغ من العمر 27 عامًا ، بينما يحرص يوفنتوس على إعادته إلى تورين وباريس سان جيرمان ويعتقد أيضًا أنه يراقب الوضع.

Advertisements

ووفقا لشبكة ESPN أن يونايتد متشكك فيما إذا كانت هناك فرق تستطيع تتحمل قيمة بوجبا المالية، الذي تقدر بنحو 100 مليون جنيه استرليني من قبل الشياطين الحمر.

من المرجح أن يطلب بوجبا اجر لا تقل عن 300000 جنيه إسترليني في الأسبوع ، مما قد يشكل مشكلة إضافية حيث تتطلع الأندية إلى التعامل مع الآثار المالية المترتبة على التوقف بسبب فيروس كورونا.

من المقرر أن ينتهي عقد بوجبا في أولد ترافورد الصيف المقبل ، على الرغم من أن يونايتد لديه خيار تمديد ذلك لمدة 12 شهرًا أخرى.