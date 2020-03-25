رياضة | بطلب من زيدان.. خليفة مارسيلو على مشارف ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بطلب من زيدان.. خليفة مارسيلو على مشارف ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حدد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني التعاقد مع بديل مارسيلو الظهير الإيسر للفريق في الصيف المقبل.
واكد موقع ديفنسا سنترال على أن زيدان طلب من بيريز رئيس ريال مدريد التعاقد مع الظهير الأيسر لبورتو أليكس تيليس في الصيف المقبل.
واشارت تقارير صحفية على أن زيدان مدرب ريال مدريد لا ينوي الاعتماد على مارسيلو في الموسم الجديد بسبب خروجه من الحسابات في ظل الاعتماد على ميندي فقط.
واضافت التقارير على أن مارسيلو يواجه شبح الخروج الرسمي من ريال مدريد بسبب قرار المدرب زين الدين زيدان.