رياضة | رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نجم النادي الاهلي وقائد المنتخب الأولمبي رمضان صبحي عن وجهته المقبلة بعد إنتهاء إعارته داخل القلعة الحمراء.

قال رمضان صبحي خلال مقابلة تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "انا امتلك عرض حالياً من الدوري الإيطالي، ولكن بشكل عام وجهتي القادمة ستكون أوروبا، أتمنى وصول أي عرض مناسب لي ولفريقي".

وأكد صبحي: "ستنتهي إعارتي مع الأهلي في شهر يونيو المقبل 2020، ولكن ننتظر قرار الاتحاد الدولي بشأن إمكانية مد الإعارة في ظل توقف النشاط حاليا بسبب فيروس كورونا.

وتحدث أيضا عن انتقاله إلى فريق ستوك سيتي الانجليزي في موسم 2016، قائلا "نعم ضغطت على رئيس النادي حينها محمود طاهر للموافقة على رحيلي، ولم أتمارض لأن النشاط كان متوقفا من الأساس بعد حسم لقب الدوري، كان رئيس النادي متمسكا بضمي، ورفض عرضا لاحترافي في 2015.