اتحاد الكرة التونسي ينطلق في مساعدة 700 عائلة بعد تفشي كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020

انطلقت الجامعة التونسية لكرة القدم أمس الثلاثاء في عملية توزيع المساعدات على 700 عائلة تونسية، وذلك في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد المفتشي.

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وأوضح الاتحاد التونسي في بيان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي أن تلك الخطوة تأتي بالتنسيق مع وزير شؤون الشباب والرياضة التونسي ووالاة أريانة ومنوبة وتونس وبن عروس، حيث سيتواصل التوزيع على مدار يومين.

وأشار الاتحاد التونسي لكرة القدم في بيانه إلى أن كل مساعدة تحمل إسم العائلة المعنية حيث تم التنسيق في نقل هذه المساعدات العينية مع كل الجهات الرسمية الراجعة إليها بالنظر.

وتسبب فيروس كورونا في أضرار عدة على بعض الأسر حول العالم، بسبب نصائح وتعليمات منظمة الصحة العالمية والحكومات المختلفة بضرورة عدم مغادرة المنازل، مما أثر بالسلب على الظروف المعيشية للعديد من الأشخاص.