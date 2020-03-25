شكرا لقرائتكم جيانا فاروق عن تأجيل أولمبياد طوكيو : أسوأ خبر سمعته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدت جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتيه عن استياؤها بعد قرار تأجيل دورة الالعاب الاولمبية التى كان مقرر إقامتها يوليو المقبل بطوكيو ، لتقام صيف 2021.

ونشرت اللاعبة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى أن هذا هو أسوأ خبر من الممكن سماعه حيث كتبت : " بجد خبر تأجيل الاولمبياد من أسوء الأخبار اللى ممكن اسمعها فى الفترة دى ، لا حول ولا قوة الا بالله".

تأهلت جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتيه إلى أولمبياد طوكيو 2020 رسميا، وذلك بعد إعلان الاتحاد الدولى قائمة المتأهلين إلى البطولة فى كل وزن.

ونشر الاتحاد الدولى للعبة قائمة المتأهلين إلى الدورة الأولمبية عبر موقعه الرسمى ومن بينهم جيانا محمد فاروق لطفى لاعبة المنتخب، وبذلك أصبحت جيانا أول مصرية وعربية وأفريقية تنجح فى التأهل إلى للأولمبياد، خاصة أن هذه النسخة هى الأولى التى تشارك فيها رياضة الكاراتيه.

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كانت جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتيه توجت بالميدالية البرونزية والمركز الثالث، فى منافسات الدورى العالمى للكاراتيه، بوزن 61 كجم، بعد التغلب على لاعبة الفلبين بنتيجة 4/3.

وأصدرت اللجنة الأولمبية الدولية بيانا رسميا أمس الثلاثاء، أعلنت فيه تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "أولمبياد طوكيو 2020" بعدما عقد رئيس اللجنة توماس باخ اجتماعا مع رئيس الوزراء الياباني أبي شينزو عبر الفيديو لمناقشة تداعيات فيروس كورونا على البطولة.

وقالت اللجنة في البيان الرسمي أن الاجتماع شهد انضمام كل من موري يوشيرو رئيس اللجنة المنظمة لطوكيو 2020 والوزير الأولمبي هاشيموتو سايكو ورئيس لجنة التنسيق للجنة الأولمبية الدولية جون كوتس والمدير العام للجنة الأولمبية الدولية كريستوف دي كيبر والمدير التنفيذي للألعاب الأولمبية كريستوف دوبي.

وأعرب الرئيس باخ ورئيس الوزراء آبي عن قلقهما المشترك بشأن تفشى كورونا العالمي، وآثاره على الحياة اليومية والتأثير الكبير الذي تعرض له الرياضيين العالميين الذين يستعدون للمشاركة.

وتابع البيان: "نثنى على مجهودات اليابان في مكافحة الفيروس الذى أدى الانتشار غير المسبوق وغير المتوقع لتفشي المرض إلى تدهور الوضع في بقية العالم بعد تسجيل حوال 375 ألف حالة في جميع أنحاء العالم وفي كل بلد تقريبًا، ويتزايد عددها كل ساعة."