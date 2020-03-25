شكرا لقرائتكم خطة الزمالك لخطف مهاجم الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اهتمت إدارة نادي الزمالك المصري لكرة القدم، بخدمات الدولي المغربي وليد أزارو، لاعب غريمه الأهلي والمعار للاتفاق السعودي، ضمن دائرة المطلوبين للتعاقد معهم في الصيف المقبل.

ويسعي الزمالك إلى جس نبض وليد ازارو، فور انتهاء اعارته مع الاتفاق السعودي ورحيله عن الأهلي مستقبلا، في ظل رفض اللاعب المغربي تجديد عقده الذي ينتهي رسميا في يونيو 2021.

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وأكد الموقع المغربي le 360 أن تقارير إدارة الزمالك تعول على مسألة فشل التسوية مع اللاعب لبيعه، لاسيما في ظل استمرار السويسري ريني فايلر المدير الفني للاهلي لمدة موسم جديد.

وبدوره أرسل الاتفاق السعودي عرضاً رسمياً لشراء أو استعارة وليد أزارو، مهاجم الفريق الأحمر، خلال الميركاتو الشتوي الجاري بعد استقرار الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري ريني فايلر على رحيله لقيد السنغالي أليو بادجي، الذي تم التعاقد معه من فريق رابيد فيينا النمساوي لمدة 4 سنوات ونصف.

وانتاب التوتر علاقة أزارو بالأهلي بعد خلافه المدير الفني بسبب عدم الاعتماد عليه، في الوقت الذي يرغب اللاعب في المشاركة للعودة من جديد لحسابات المنتخب الوطني قبل أن يوافق الاهلي على العرض السعودي.