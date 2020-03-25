صحيفة تركية تتحدث عن إصابة محمد النني بـ «فيروس كورونا»

كشفت صحيفة "فوتوماك" التركية عن الحالة الصحية للاعبي فريق بيشكتاش التركي، الذي يلعب ضمن صفوفه النجم المصري محمد النني، وذلك بعد تفشي فيروس كورونا في عدد من مناطق تركيا.

وقالت الصحيفة إن جميع لاعبي ومسئولي فريق بيشكتاش التركي خضعوا لفحص فيروس كورونا.

وقالت الصحيفة إن التحاليل الطبية التي أجراها لاعبي الفريق التركين من بينهم محمد النني، أظهرت سلبية العينة.

وواجه فريق بيشكتاش نظيره جالاتا سراي قبل أن يتم الإعلان عن تعليق النشاط مباشرة في الدوري التركي.

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وأعلنت إدارة نادي بيشكتاش خضوع الفريق بأكمله لإجراء التحاليل الطبية إثر إصابة فاتح ترييم مدرب جالاتا سراي بفيروس كورونا.

والإثنين الماضي، أعلن المدير الفني لنادي جالطة سراي التركي، فاتح تيريم، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وفي تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع تويتر، قال تيريم: "وفقا لنتائج الاختبار التي جرى إجراءها اليوم، كانت نتيجة فيروس كورونا إيجابية".

وأضاف تيريم: "أنا في أيد أمينة في المستشفى، لا تقلقوا، سأكون على وشك التواصل في أقرب وقت ممكن".