اخبار الرياضه

رأي أشرف بن شرقي في مواجهة الرجاء الشرقي

0 نشر
0 تبليغ
Advertisements

أكد لاعب الفريق الأولي لكرة القدم في نادي الزمالك اللاعب أشرف بن شرقي على أنه يوجد صعوبة كبيرة في مواجهة الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال، وأكد في تصريحات خاصة لقناة الزمالك أن هذه المباراة ستكون صعبة عليه وعلى صديقه محمد أوناجم لأنهم يقومون بمواجهة فريق مغربي وستكون المباراة على أرض المغرب.

وأكد أيضاً على أن الفريق الأبيض سيقاتل كثيراً من أجل أن يحصل على الفوز باللقب الإفريقي، مؤكداً على أنه يتمني أن يكون النهائي بين فريق نادي الزمالك والوداد، ومن الجدير بالذكر أن جميع الأنشطة متوقفة بسبب الأزمة المنتشرة في البلاد وهي أزمة الكورونا وذلك لتجنب الإصابة بهذا الفيروس.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا