رأي أشرف بن شرقي في مواجهة الرجاء الشرقي

أكد لاعب الفريق الأولي لكرة القدم في نادي الزمالك اللاعب أشرف بن شرقي على أنه يوجد صعوبة كبيرة في مواجهة الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال، وأكد في تصريحات خاصة لقناة الزمالك أن هذه المباراة ستكون صعبة عليه وعلى صديقه محمد أوناجم لأنهم يقومون بمواجهة فريق مغربي وستكون المباراة على أرض المغرب.

وأكد أيضاً على أن الفريق الأبيض سيقاتل كثيراً من أجل أن يحصل على الفوز باللقب الإفريقي، مؤكداً على أنه يتمني أن يكون النهائي بين فريق نادي الزمالك والوداد، ومن الجدير بالذكر أن جميع الأنشطة الرياضية متوقفة بسبب الأزمة المنتشرة في البلاد وهي أزمة الكورونا وذلك لتجنب الإصابة بهذا الفيروس.