شريف إكرامي بعد قرار الرحيل عن النادي الأهلي

قام حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي اللاعب شريف إكرامي بالتأكيد على أن المدير الفني للفريق السويسري رينيه فايلر قام برفض طلبه الذي كان يشمل على رحيل اللاعب من القلعة الحمراء.

وأكد شريف إكرامي في تصريحات خاصة به على قناة أو تايم” فايلر رفض مبدأ رحيلي تماماً، وعلاقتي به مميزة للغاية، والجزئية الفنية لا تؤثر نهائياً على العلاقة، فضلاً أنه جلس معنا كلاعبين كبار، وأبلغنا بأننا في عالم الاحترام، وأنه من الأولوية أن اللاعب الصغير هو من سيشارك، وقال أيضاً” فايلر أبلغني بأن هذا مكاني وأنا شعرت بان الدور الفني سيظل كما هو، لذلك فضلت الرحيل، لكنه ضحك ضحكة خبيثة عقب إعلان رحيلي عبر صفحتي الشخصية عبر ” تويتر”، وسألني انت وقعت لفريق تاني، قولتله لأ”.