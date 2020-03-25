شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يعلق أنشطته الرياضية حتى منتصف أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة المصرى البورسعيدى تعليق كافة الأنشطة الرياضية بالنادى حتى 14 أبريل المقبل، بعد قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة بمد تعليق النشاط الرياضى لنفس الموعد.

كان اتحاد الكرة قد أعلن عن تعليق النشاط الكروى بجميع درجات المسابقات لمدة 15 يوم تنتهى فى نهاية شهر مارس الجارى، إلا أنهم عادوا وقرروا مد الفترة إلى 14 أبريل المقبل بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، وأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية باتحاد الكرة بسبب تفشى مرض كورونا الذى أصاب العالم كله.

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وأوصى طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى بالاستغناء عن الإيفوارى شيخ موكورو صانع ألعاب الفريق خلال الفترة المقبلة نظرًا لعدم الحاجة إليه وعدم الاعتماد عليه خلال الفترة الماضية وقبل توقف النشاط الرياضى.

كان طارق العشرى منح اللاعبين راحة إلى نهاية الشهر الجارى مع تعليق النشاط الرياضى فى مصر بسبب تفشى مرض كورونا الذى أصاب العالم.

ويحدد طارق العشرى فى الوقت الحالى احتياجاته للموسم المقبل، خاصة أن الموسم الحالى يعد الأصعب للنادى البورسعيدى بعد تدهور النتائج وخروج الفريق من دور الثمانية للكونفيدرالية الأفريقية على يد نهضة بركان المغربى.