شكرا لقرائتكم خبر عن وليد أزارو يتلقى عرضاً إماراتياً للرحيل عن الأهلى بعد انتهاء الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى المغربى وليد أزارو عرضاً من أحد الأندية الإماراتية للانتقال اليه بعد انتهاء إعارته للاتفاق السعودى، والتى تنتهى بنهاية الموسم الجارى، وسيعود بعدها لصفوف النادي الأهلي المصري من جديد.

وتناقش لجنة التخطيط بالنادى الأهلي تجديد عقد المغربى وليد أزارو، بعد تألقه اللافت مع الفريق السعودي، في الوقت الذي تدرس اللجنة عودة اللاعب لصفوف الفريق من جديد وعدم الموافقة على عروض بيعه التي تلقاها من عدده أندية منها ناديه الحالي الاتفاق السعودي.

وانتقل أزارو للاتفاق السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لمدة 6 أشهر في الوقت الذي لازال متبقي للاعب سنة في عقده مع الأهلي، يحق له بعد انتهائها الانتقال لأى نادي مجاناً، وكان الاتفاق السعودي قد أبدى هو الأخر رغبته في استمرار اللاعب المغربي إلى ما بعد نهاية الموسم ، ولكن لم يكن هناك أي اتصال بين الإدارتين في هذا الشأن حتى الآن.

ويتبقى في وعقد وليد أزارو مع الأهلي موسم وحيد، وترغب إدارة الاتفاق في شراء المدة المتبقية في عقد التوربيد المغربي مع الأهلي وهو ما سيدرسه مسئولو القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.