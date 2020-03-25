شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يعلق نشاطه حتى منتصف أبريل استجابة لقرار رئاسة الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، استمرار تعليق النشاط الرياضى فى النادي، حتى منتصف أبريل المقبل، استجابة لقرار رئاسة الوزراء، والذى تم اتخاذه أمس كإجراء احتراى بتعليق الأنشطة الرياضية تخوفاً من انتشار فيروس كورونا المستجد.

من جانبه أكد مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادي أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن الجهاز الفني للفريق بقيادة مجدي عبد العاطي، وضع برنامج إعداد للاعبين خلال فترة التوقف من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية حتى عودة النشاط الرياضي من جديد.

وقال أمين، في تصريحات لـ" الخليج 365" ، نتواصل مع اللاعبين بالاستمرار للاطمئنان عليهم، ووضعنا لهم برنامج إعداد يتلخص في ساعة جري يومياً بالإضافة إلى ساعة أخرى تدريب في صالة الجيم للحفاظ على المستوى البدني.

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وقرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، تحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى مدرب الفريق، تمديد راحة لاعبى الفريق حتى نهاية مارس الجارى، فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر بسبب انتشار فيروس كورونا العالمى، وغموض المشهد حول استئناف الموسم.

كان أبناء الجنوب قد حصلوا على إجازة سلبية منذ الأحد الماضى، التزاماً بقرار رئاسة الوزراء بتعليق النشاط الرياضى فى مصر، للحد من انتشار الوباء العالمى، وحرصاً على سلامة اللاعبين.

وكان من المقرر أن يعود فريق أسوان إلى التدريبات، السبت الماضى، إلا أن عبد العاطى قرر مد الإجازة وأضاف عبد مدرب أسوان فى تصريحات خاصة، أن تلك الإجازة قابلة للزيادة إذا لزم الأمر وفقًا لما ستسفر عنه الفترة المقبلة وما ستعلنه الدولة.