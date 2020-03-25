شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عدلى القيعى مهندس الصفقات الأهلاوية يحتفل بعيد ميلاده الـ78 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل، اليوم الأربعاء، عدلى القيعى مستشار لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى بعيد ميلاده الـ78، لا سيما أنه من مواليد 25 مارس 1942، ويملك القيعى تاريخاً طويلا من العمل الادارى فى القلعة الحمراء اكتسب من خلاله شعبية جارفة بين أوساط الجماهير العاشقة للون الأحمر.

ونظرًا للخبرات الكبيرة لـ"القيعى" فى ملف التعاقدات ومهاراته الرائعة فى التفاوض، وقدرته العالية على حسم الصفقات المميزة والقوية استحق لقب "مهندس الصفقات الأهلاوية".

عدلى القيعى استطاع على مدار سنوات طويلة فى إبرام العديد من الصفقات للنادى الاهلى تجاوزت الـ100 صفقة سواء فى عهد المجلس الأسبق للنادى برئاسة حسن حمدى أو حتى قبله فى عهد الأسطورة صالح سليم.

نجح القيعي في ضم عدد من نجوم القلعة الحمراء الذين ساهموا في تاريخ الأهلي، ومن أبرز اللاعبين الذين تعاقد معهم القيعي:" مجدي طلبة، رضا عبدالعال، إسلام الشاطر، فلافيو، أحمد حسن، أحمد فتحي، محمد عمارة، طاهر الشيخ، أحمد فيليكس، محمد أبو تريكة، عماد النحاس، محمد بركات، شريف عبدالفضيل، محمد ناجي جدو، محمد شوقي، عبد الله السعيد، وليد سليمان، وغيرهم".

وشغل القيعى مناصب عديدة فى القلعة الحمراء حيث تولى منصب مدير تنس الطاولة بالأهلي من عام 1965 إلى عام 1976 كما أسس مجلة النادى الأهلى عام 1974 كأول مجلة رياضية متخصصة تصدر عن نادى فى مصر.

Advertisements

وكان عضو مجلس إدارة النادى الأهلى فى الفترة بين 1975 إلى 1980 ومشرفًا عامًا على النشاط الرياضى فى الفترة بين 1985 إلى 1987 ،ومدير عام النادى الأهلى فى الفترة بين 1993 إلى 1998.

وكذلك كان المتحدث باسم النادى الأهلى فى الفترة بين 1993 إلى 1998 ، كما أنشأ أول إدارة فى مصر للتسويق والاستثمار الرياضي في 2001، كما أصبح هو المسئول عن التعاقدات في الأهلي لفترات طويلة.

وكان مسئولاً عن انتقالات اللاعبين وتطبيق نظام الاحتراف بالنادى الأهلى وكذلك مستشاراً للجنة الكرة بالنادى الأهلى لشئون الاحتراف وانتقالات اللاعبين .

كما شارك فى إنشاء شركة الأهلى للانتاج الإعلامى بهدف امتلاك أول قناة تليفزيونية خاصة بالنادى وهو المشروع الأول من نوعه فى مصر بالإضافة الى تسويق حقوق النادى (الشعار و اللون و الاسم و التاريخ والنجوم و كل أنشطة النادى الرياضية والثقافية) .

فيما شارك بتسجيل العلامة التجارية والملكية الفكرية تمهيداً لحفظ حقوق النادى التى يتم اختلاسها بطرق غير شرعية من قبل الآخرين والدفاع عنها وهو ما قامت به إدارة التسويق والاستثمار الرياضى من خلال مستشاريها القانونى والتسويقى فى كثير من الحالات .

وشارك فى إنشاء شركة الأهلى الرقمية للإدارة الإعلامية ADM لإدارات القنوات التليفزيونية وتسويق بعض الحقوق .