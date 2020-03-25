شكرا لقرائتكم خبر عن بقميص المنتخب الأوليمبى.. ناصر ماهر يؤدى تدريبات فى الجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى ناصر ماهر صانع ألعاب النادى الأهلى المعار إلى فريق سموحة، بعض التدريبات فى صالة الجيم بقميص المنتخب الأوليمبى، من أجل الحفاظ على لياقته البدنية فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر والعديد من الدول بسبب التخوفات من انتشار وباء كورونا العالمى.

ناصر ماهر لاعب المنتب

ناصر ماهر

ناصر من جانبه طلب حمادة صدقى المدير الفنى لسموحة من جهازه الإدارى الاهتمام بلاعبى الفريق المحترفين المتواجدين بالإسكندرية وإطلاعهم على كل كبيرة وصغيرة تخص وباء كورونا خاصة وأنهم مغتربين ولا يعرفون اللغة العربية. Advertisements كان الجهاز الفنى لسموحة رفض السماح للاعبيه الأجانب من مغادرة البلاد والسفر لبلادهم مفضلا استمرارهم بالإسكندرية، على أمل عودة النشاط الرياضى فى أسرع وقت ممكن. كان اتحاد الكرة قرر تعليق النشاط الرياضى حتى منتصف أبريل المقبل بسبب تفشى مرض كورونا فى العالم كله. وقرر حمادة صدقى المدير الفنى لسموحه مد فترة الراحة للاعبين بعد تعليق النشاط الرياضى وعدم وضوح الرؤية بشأن عودة المسابقة من عدمها. وأعلن فرج عامر رئيس نادى سموحة إنشاء صندوق تبرعات للعاملين المتضررين من وقف النشاط الكروى بخلاف صرف الرواتب فى مواعيدها كمساهمة منه لمساعدة هؤلاء العمال فى محنتهم الحالية بعد تجميد النشاط الكروى حتى نهاية الشهر الجارى بسبب انتشار وباء كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بقميص المنتخب الأوليمبى.. ناصر ماهر يؤدى تدريبات فى الجيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.