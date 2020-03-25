الامارات | "غوارديولا" يتبرع بمليون يورو لمكافحة وباء "كورونا" في إسبانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن "غوارديولا" يتبرع بمليون يورو لمكافحة وباء "كورونا" في إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شبكة "بي بي سي" البريطانية، عن تبرع مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، بمليون يورو، لمكافحة تفشي فيروس "كورونا" المستجد في بلده الأم إسبانيا.



ووفقاً للشبكة، بحث غوارديولا، الموجود حالياً في منزله في برشلونة، مع محاميه خلال الأيام القليلة الماضية، أفضل الطرق لاستخدام هذه الأموال، والتي من المقرر أن تذهب إلى حملة تديرها كلية الطب في برشلونة مؤسسة أنجيل سولر دانيل.



وتعد إسبانيا حالياً، واحدة من أكثر الدول تضرراً من تفشي فيروس "كورونا" المستجد في أوروبا، وتواجه طواقهما الطبية تحديات كبيرة.