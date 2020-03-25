الامارات | أول لاعب سعودي يصاب بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن أول لاعب سعودي يصاب بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت مواقع إخبارية سعودية وصول فيروس كورونا للاعبي كرة قدم وتسجيل أول لاعب في المملكة يتعرض للإصابة بفيروس كورونا وهو صغير السن ويلعب في نادي الهدى من محافظة القطيف، ويدعى هاشم الهاشم وعمره 19 عاما، ليسجل اللاعب الصغير أول حالة للاعبي كرة القدم السعوديين تصاب بالفيروس المستجد.

وكان نائب رئيس نادي الاتفاق السعودي حاتم المسحل، قد كشف في وقت سابق عن اصابته بفيروس كورونا بعد قدومه من العاصمة البريطانية لندن، وكتب حاتم المسحل شقيق رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل عبر حسابه بشبكة تويتر للتواصل الاجتماعي "تم تشخيص إصابتي بكورونا وقد كنت في عزل صحي في المنزل بعيداً عن المناسبات الاجتماعية واحتكاكي مع الاخرين عند الضرورة وبارتداء الكمامة وبحول الله سوف أقضي ١٤ يوما بالعزل الصحي في المجمع الطبي في الدمام".

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ومن جانب أخر أكد اللاعب هاشم الهاشم إصابته بفيروس كورونا بعد الفحص الثاني والنهائي، أمس، الذي أظهر إيجابية العينة في مستشفى القطيف المركزي، حيث سيتلقى العلاج.

وأصيب الهاشم بالفيروس عن طريق مصاب، خالط والدته المصابة في بلدة تاروت. وتواصلت معه وزارة الصحة قبل ثلاثة أيام، بناءً على الأسماء التي أدلى بها المصابون، دون أن تظهر عليه أي أعراض للفيروس، “بحسب حديثه”، لكونه يمتلك مناعة قوية.

وبدأ الهاشم العلاج تحت رعاية كاملة من وزارة الصحة. وجاء اللاعب الشاب ضمن المصابين الأربعة في القطيف، الذين كشفت عنهم وزارة الصحة أمس، فيما يُعد أول رياضي يصاب بفيروس كورونا.

