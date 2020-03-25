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جوارديولا وميسي يقودان دعم كتالونيا في الحرب على كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020

تبرع الإسباني جوسيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي بطل لكرة القدم، بمبلغ مليون يورو لدعم جهود مكافحة في مسقط رأسه إقليم كاتالونيا، في خطوة مماثلة لما قام به الأرجنتيني ليونيل قائد .

وأوضحت الكلية الطبية في جامعة برشلونة ان جوارديولا تبرع بمليون يورو لشراء "معدات طبية تفتقد إليها المراكز الطبية في كاتالونيا".

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وأشارت إلى أن المبلغ سيتم استخدامه أيضا لتوفير أجهزة تنفس لمعالجة المصابين بـ "كوفيد-19"، ووسائل حماية مثل الملابس الخاصة والأقنعة الطبية الواقية للعاملين في المجال الصحي.

من جهته، كشف مستشفى العيادة الطبية في برشلونة انه تلقى تبرعا ماليا من ميسي لدعم جهود مكافحة الوباء. وكتب المستشفى عبر حسابه على "تويتر"، "شكرا ليو، على دعمك والتزامك".

وفي حين لم يحدد المستشفى قيمة التبرع، أشارت وسائل إعلام محلية منها صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إلى ان المبلغ هو مليون يورو أيضا.

وتعد إسبانيا من أكثر الدول تضررا بوباء "كوفيد-19" في العالم، وهي أعلنت في وقت سابق الثلاثاء ارتفاع عدد الوفيات بسببه الى نحو 2700، والإصابات الى نحو 40 ألف إصابة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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