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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مهاجم ألماني يهدد استمرار النني مع بشكتاش والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020
يبدو أن استمرار محمد النني، مع بشكتاش التركي بات مهددًا، بعدما حدد النادي بديلًا له، لضمه خلال الفترة المقبلة.
وانضم النني إلى بشكتاش مطلع الموسم الحالي، قادمًا من أرسنال الإنجليزي، لمدة موسم على سبيل الإعارة.
ووفقا لصحيفة «الصباح» التركية فإن بشكتاش بقيادة مدربه سرجان ياليتش، حدد بديل النني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأضافت الصحيفة أن المدير الفني للفريق التركي، لديه ميزانية محدودة في سوق الانتقالات الشتوية لذا قرر التخلي عن النني من أجل التعاقد مع مهاجم فرايبورج الألماني جانيك هابيرر.
المهاجم الألماني الذي يلعب أيضا في مركز صناعة الألعاب سينتهي عقده مع فريقه نهاية الموسم الحالي، لذا فإن الصفقة ستكون بشكل مجاني حال إتمامها.
وأضافت الصحيفة أن النادي الأبيض والأسود، كان قد وضع عينه على شراء النني بشكل نهائي من أرسنال، إلا أنه بسبب الميزانية المحدودة لن يستطع بشكتاش إتمام الصفقة.
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