شكرا لقرائتكم شاهد .. ناصر ماهر يؤدي تدريبات في الجيم بقميص المنتخب الأولمبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى ناصر ماهر صانع ألعاب النادي الأهلي المعار إلى فريق سموحة، بعض التدريبات في صالة الجيم، من أجل الحفاظ على لياقته البدنية في ظل توقف النشاط الرياضي في مصر والعديد من الدول بسبب التخوفات من انتشار وباء كورونا العالمي.

وخاض ناصر ماهر تدريباته بقميص المنتخب الأوليمبي.



ناصر ماهر (1)



ناصر ماهر (2)



ناصر ماهر (3)

من جانبه، طلب حمادة صدقى المدير الفنى لسموحه من جهازه الإدارى الإهتمام بلاعبى الفريق المحترفين المتواجدين بالإسكندرية وإطلاعهم على كل كبيرة وصغيرة تخص وباء كورونا خاصة وأنهم مغتربين ولا يعرفون اللغة العربية .

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كان الجهاز الفنى لسموحه رفض السماح للاعبيه الاجانب من مغادرة البلاد والسفر لبلادهم مفضلا استمرارهم بالإسكندرية على أمل عودة النشاط الرياضى فى أسرع وقت ممكن .

كان اتحاد الكرة قرر تعليق النشاط الرياضى حتى منتصف أبريل المقبل بسبب تفشى مرض كورونا فى العالم كله .

قرر حمادة صدقى المدير الفنى لسموحه مد فترة الراحة للاعبين بعد تعليق النشاط الرياضى وعدم وضوح الرؤية بشأن عودة المسابقة من عدمها .

وأعلن فرج عامر رئيس نادى سموحه إنشاء صندوق تبرعات للعاملين المتضررين من وقف النشاط الكروى بخلاف صرف الرواتب فى مواعيدها كمساهمة منه لمساعدة هؤلاء العمال فى محنتهم الحالية بعد تجميد النشاط الكروى حتى نهاية الشهر الجارى بسبب انتشار وباء كورونا