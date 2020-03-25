شكرا لقرائتكم عماد النحاس يتابع لاعبي المقاولون عبر الـ "واتس آب" بعد توقف النشاط الرياضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتمد الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، على جروب الواتس آب ، للاطمئنان على لاعبي الفريق ومتابعة التزامهم بالتعليمات التي وضعها الجهاز الفني خلال فترة التوقف، وذلك بعد تعليق النشاط الرياضي في مصر حتى منتصف أبريل المقبل، للحد من انتشار فيروس كورونا العالمي.

وقرر مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح، مد تعليق الأنشطة الرياضية داخل قلعة ذئاب الجبل حتى منتصف أبريل المقبل، وذلك التزاماً بقرارات مجلس رئاسة الوزراء، كإجراء احترازي لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأصدر المقاولون بياناً رسمياً قال فيه: "تنفيذاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء قرر مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح مد تعليق كافة الأنشطة داخل النادي حتى منتصف أبريل المقبل مع الالتزام التام بكافة القرارات والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد".

وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي أن المقاولون العرب يتابع باستمرار تطبيق كافة الإجراءات مع مد تعليق النشاط الرياضي والاغلاق التام للنادي متمنيا السلامة للشعب المصري وكافة شعوب العالم.

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كان المقاولون قد حصل على راحة من التدريبات منذ الإعلان عن توقف النشاط الرياضى فى مصر بقرار رئاسة الوزراء يوم السبت الماضى، حيث لغى المقاولون العرب سفره إلى الإسكندرية يوم الأحد الماضى، وكان ذئاب الجبل يستعدون إلى مواجهة سموحة فى الجولة 19 من عمر مسابقة الدورى العام.

وأكد المهندس محمد عادل فتحى عو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة أنه حال اضطرت الدولة إلى إلغاء الدورى العام يجب اعتماد المراكز الحالية كما هى بالنسبة لفرق المربع الذهبى.

وأضاف عادل، في تصريحات لليوم السابع :" يجب أن تضمن فرق المربع الذهبي بترتيبها الحالي حقها في المشاركات الأفريقية والعربية، بالنسبة للأهلي المتصدر والمقاولون صاحب المركز الثانى ثم بيراميدز والزمالك، كما يجب إلغاء الهبوط إلى المظاليم".

وعن إقامة معسكرات مغلقة استعداداً لاستئناف الدورى قال عضو المقاولون: النادى لا يفكر فى إقامات أى معسكرات للاعبين فى الوقت الحالى، حرصاً على سلامة اللاعبين حتى لا يكونوا عرضه للإصابة بفيروس كورونا الذى تفشى فى العديد من دول العالم.