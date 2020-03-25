شكرا لقرائتكم مجدى عبد العاطى يقرر مدر راحة لاعبى أسوان حتى نهاية مارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان فى حملة "الزم بيتك وادعى" التى دشنها بعض المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى لحث الشعب المصرى على مواجهة وباء كورونا القاتل ، وكتب عبد العاطى عبر حسابه على فيس بوك : "يارب عدي الأيام دي علي خير وبقدرتك تزول الغمه والمرض عن الناس اجمعين وابعد عنا وعن اهلنا وأصحابنا وأحبتنا اي شر يا اكرم الأكرمين وبحق أيامك المفترجه ندخل رمضان بصحه وخير وسعاده لا فاقدين ولا مفقودين برحمتك وقدرتك يا كريم يا ارحم الراحمين ..الزم بيتك وادعى".

مجدى عبد العاطى

مجدى عبد العاطى

وقرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، تحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى مدرب الفريق، على تمديد راحة لاعبى الفريق حتى نهاية مارس الجارى، فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر بسبب انتشار فيروس كورونا العالمى، وغموض المشهد حول استئناف الموسم.

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وكان أبناء الجنوب قد حصلوا على إجازة سلبية منذ الأحد الماضى، التزاماً بقرار رئاسة الوزراء بتعليق النشاط الرياضى فى مصر، للحد من انتشار الوباء العالمى، وحرصاً على سلامة اللاعبين.

وكان من المقرر أن يعود فريق أسوان إلى التدريبات، السبت الماضى، إلا أن عبد العاطى قرر مد الإجازة وأضاف عبد مدرب أسوان فى تصريحات خاصة، أن تلك الإجازة قابلة للزيادة إذا لزم الأمر وفقًا لما ستسفر عنه الفترة المقبلة وما ستعلنه الدولة.

ويسعى أسوان بعد انتهاء التوقف لمواصلة انتصاراته التى اختتم بها الدورى بعد الفوز على الإسماعيلى والاتحاد وحرس الحدود فى آخر ثلاث مباريات بالدورى، ويحتل أسوان المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على

حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وتحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى فاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا آخر.

ويقدم أسوان أداءً مميزًا فى الفترة الأخيرة بفضل الاستقرار الفنى للفريق وتدعيمات يناير، ويطمح مجدى عبد العاطى لمواصلة الأداء الجيد مع انطلاقة الدور الثانى وضمان البقاء فى دورى الأضواء والشهرة فى الموسم الأول بعد الصعود من دورى المظاليم.