شكرا لقرائتكم المصري يهدى أبو سليمة 10 آلاف جنيه بسبب مولوده الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أهدى مجلس إدارة المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلية هدية خاصة إلى إسلام أبو سليمة مدافع الفريق بالإضافة إلى 10 آلاف جنيه بسبب مولوده الأول " يزيد " الذى رزق به فى الأيام الماضية .

وتلقى مجلس ادارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية خطاباً رسمياً من مجلس إدارة منطقة بورسعيد لكرة القدم برئاسة محمد ياسين وذلك لتهنئة النادي المصري وجماهيره الغفيره بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على انشاء النادي المصري ، وخلال الخطاب تمنى مجلس ادارة المنطقة دوام التوفيق لمجلس إدارة النادي المصري على كافة الأصعدة والمجالات.

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بعيدا عما سبق، قرر الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة طارق العشري وبعد التنسيق مع المدير الرياضي عبد الظاهر السقا تأجيل تدريب الفريق الذي كان مقرر إقامته في السابعة مساء الثلاثاء الماضي على الاستاد ليوم واحد ، وذلك لإتاحة الفرصة لإدارة النادي المصري بقيادة اللواء محمود المر المدير التنفيذي للنادي لإجراء عمليات التطهير لكافة المرافق والأدوات والمستلزمات الرياضية التي يستخدمها الفريق خلال تدريباته اليومية .

كانت إدارة النادي المصري قد اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية تطبيقا لسياسة الحكومة المصرية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ومن بين تلك الإجراءات ايقاف تدريبات كل الفرق ومدارس وأكاديميات الألعاب الرياضية المختلفة ، بالإضافة إلى إغلاق فرع النادى المصرى الضواحى 1، وكذلك عدد من الإجراءات التي تهدف للحد من اختلاط العاملين بالنادى.