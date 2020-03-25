رونالدو يستعد للرحيل من يوفنتوس.. و«نقطة الانطلاق» قد تكون وجهته المقبلة

أفادت صحيفة "دياريو جول" الإسبانية بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد يرحل عن صفوف يوفنتوس الإيطالي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن "الدون" يملك عرضين للرحيل عن صفوف نادي "السيدة العجوز"، خلال الصيف المقبل.

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وأوضحت أن العرض الأول جاء من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يسعى إلى التعاقد مع رونالدو لوضعه بجانب نجمه الشاب كيليان مبابي، في الوقت الذي يستعد فيه النادي الباريسي لرحيل البرازيلي نيمار.

وأضافت الصحيفة أن العرض الثاني جاء من فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي، ويرغب "صاروخ ماديرا" باستعادة أمجاده السابقة في معلب "أولد ترافورد"، عندما لعب تحت قيادة أليكس فيرجسون من 2003 إلى 2009، لكن هذا الخيار يعتمد على مؤهلات النادي في دوري أبطال أوروبا.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن يوفنتوس يعمل على تجديد عقد رونالدو، أفضل لاعب في الدوري الإيطالي، حتى عام 2024، علماً أن عقده الحالي ينتهي في 2022.