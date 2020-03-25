مجدى عبد العاطى يشارك فى حملة "الزم بيتك وادعى" لمواجهة وباء كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان فى حملة "الزم بيتك وادعى" التى دشنها بعض المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى لحث الشعب المصرى على مواجهة وباء كورونا القاتل.
وكتب عبد العاطى عبر حسابه على فيس بوك "يارب عدى الأيام دى على خير وبقدرتك تزول الغمة والمرض عن الناس أجمعين وابعد عنا وعن أهلنا وأصحابنا وأحبتنا أى شر يا أكرم الأكرمين وبحق أيامك المفترجه ندخل رمضان بصحه وخير وسعاده لا فاقدين ولا مفقودين برحمتك وقدرتك يا كريم يا ارحم الراحمين .. الزم بيتك وادعى".
مجدى عبد العاطى
وقرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، تحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى مدرب الفريق، على تمديد راحة لاعبى الفريق حتى نهاية مارس الجارى، فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر بسبب انتشار فيروس كورونا العالمى، وغموض المشهد حول استئناف الموسم.
وكان أبناء الجنوب قد حصلوا على إجازة سلبية منذ الأحد الماضى، التزاماً بقرار رئاسة الوزراء بتعليق النشاط الرياضى فى مصر، للحد من انتشار الوباء العالمى، وحرصاً على سلامة اللاعبين.
ويسعى أسوان بعد انتهاء التوقف لمواصلة انتصاراته التى اختتم بها الدورى بعد الفوز على الإسماعيلى والاتحاد وحرس الحدود فى آخر ثلاث مباريات بالدورى، ويحتل أسوان المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على
حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وتحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى فاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا آخر.
ويقدم أسوان أداءً مميزًا فى الفترة الأخيرة بفضل الاستقرار الفنى للفريق وتدعيمات يناير، ويطمح مجدى عبد العاطى لمواصلة الأداء الجيد مع انطلاقة الدور الثانى وضمان البقاء فى دورى الأضواء والشهرة فى الموسم الأول بعد الصعود من دورى المظاليم.
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