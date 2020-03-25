شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد العاطى يشارك فى حملة "الزم بيتك وادعى" لمواجهة وباء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان فى حملة "الزم بيتك وادعى" التى دشنها بعض المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى لحث الشعب المصرى على مواجهة وباء كورونا القاتل.

وكتب عبد العاطى عبر حسابه على فيس بوك "يارب عدى الأيام دى على خير وبقدرتك تزول الغمة والمرض عن الناس أجمعين وابعد عنا وعن أهلنا وأصحابنا وأحبتنا أى شر يا أكرم الأكرمين وبحق أيامك المفترجه ندخل رمضان بصحه وخير وسعاده لا فاقدين ولا مفقودين برحمتك وقدرتك يا كريم يا ارحم الراحمين .. الزم بيتك وادعى".



مجدى عبد العاطى

وقرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، تحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى مدرب الفريق، على تمديد راحة لاعبى الفريق حتى نهاية مارس الجارى، فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر بسبب انتشار فيروس كورونا العالمى، وغموض المشهد حول استئناف الموسم.

وكان أبناء الجنوب قد حصلوا على إجازة سلبية منذ الأحد الماضى، التزاماً بقرار رئاسة الوزراء بتعليق النشاط الرياضى فى مصر، للحد من انتشار الوباء العالمى، وحرصاً على سلامة اللاعبين.

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وكان من المقرر أن يعود فريق أسوان إلى التدريبات، السبت الماضى، إلا أن عبد العاطى قرر مد الإجازة وأضاف عبد مدرب أسوان فى تصريحات خاصة، أن تلك الإجازة قابلة للزيادة إذا لزم الأمر وفقًا لما ستسفر عنه الفترة المقبلة وما ستعلنه الدولة.