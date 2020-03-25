شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. صالح جمعة الباحث عن العودة للحياة الكروية فى صيفً 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطمح صالح جمعة لاعب النادى الأهلى للعودة للحياة الكروية مُجدداً فى صيف ٢٠٢٠ بعيدًا عن القلعة الحمراء فى ظل توتر العلاقات بينه وبين الجهاز الفني للأهلي فى ظل تحفظ المدير الفني السويسري رينيه فايلر على اللاعب وتجميده منذ انطلاق الموسم الحالى ، ويبدو أن صالح جمعة سيظهر فى الموسم الجديد مع فريق جديد فى الدورى المصرى لاستعادة بريقه الكروي .

وأصبح رحيل صالح جمعة عن فريقه شبه محسوم ، بعد أن خرج تماماً من حسابات السويسري رينيه فايلر، والذي أكد لإدارة ناديه أنه يرفض استمرار صالح جمعة في الموسم الجديد وتمنى له التوفيق في أي نادي آخر.

وواجه مسئولو النادي الأهلي أزمة في تسويق صالح جمعة لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعد قرار السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بالاستغناء عن جمعة في يناير الجاري لعدم حاجة الفريق لجهوده.

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ويحاول مسئولو الأهلي تسويق صالح جمعة في الموسم الجديد، خاصة أن أكثر من نادي يخشى من إتمام الصفقة بسبب عدم التزام اللاعب من ناحية كما أن صالح يُبالغ في طلباته لمالية يرغب في الحصول عليها من النادي الذى قد يلعب له، ومن المنتظر أن يلحق صالح جمعة بالثنائي شريف اكرامى وحسام عاشور الذين اعلنا رحيلهما عن الفريق بنهاية الموسم بعد عدم توصلهما لإتفاق بشأن التجديد مع إدارة النادي.

ويرصد الخليج 365 لقطات لنجم الأهلى فى الصور التالية :