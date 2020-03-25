شكرا لقرائتكم خبر عن عشاق الأهلى فى كل مكان.. سنغافورة تدعم القلعة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر حسابها الرسمى على موقع تويتر، صورة لأحد مشجعى القلعة الحمراء يحمل شعار الفريق من أعلى سطح أحد الأبنية فى سنغافورة، معلقة " صباح الخير من سنغافورة".

وتناقش لجنة التخطيط بالأهلي تجديد عقد المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق المعار للاتفاق، بعد تألقه اللافت مع الفريق السعودي، في الوقت الذي تدرس اللجنة عودة اللاعب لصفوف الفريق من جديد وعدم الموافقة على عروض بيعه التي تلقاها من عدده أندية منها ناديه الحالي الاتفاق السعودي.

وانتقل أزارو للاتفاق السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لمدة 6 أشهر في الوقت الذي لازال متبقي للاعب سنة في عقده مع الأهلي، يحق له بعد انتهائها الانتقال لأى نادي مجاناً.

وكشفت قناة أبو ظبي الإماراتية، أن نادي الاتفاق السعودي قرر تأجيل مفاوضاته مع النادي الأهلى بشأن شراء المهاجم المغربي وليد أزارو بشكل نهائي إلى نهاية الموسم الجاري، وذلك بعد أن رحل التوربيد المغربي في يناير الماضي معارا لمدة 6 أشهر.

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وكانت قناة أبو ظبي الرياضية قد أكدت عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" أن الاتفاق لن يتواصل مع الأهلي بشأن المهاجم المغربي وليد أزارو قبل نهاية الموسم..وكان الاتفاق قد أبدى رغبته في استمرار اللاعب المغربي إلى ما بعد نهاية الموسم ، ولكن لم يكن هناك أي اتصال بين الإدارتين في هذا الشأن حتى الآن.

ويرغب الاتفاق السعودي في الحصول على خدمات وليد أزارو بشكل نهائي بعد تألقه اللافت مع الفريق السعودي، ومساهمته الواضحة في معظم أهداف فريقه خلال الفترة الأخيرة.

ويتبقى في وعقد وليد أزارو مع الأهلي موسم وحيد، وترغب إدارة الاتفاق في شراء المدة المتبقية في عقد التوربيد المغربي مع الأهلي وهو ما سيدرسه مسئولو القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.