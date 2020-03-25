شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام لـ"طبيب يبكى من كورونا": "معرفش مين ولا فين بس كلنا معاك يا بطل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاعل حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق مع صورة لأحد الأطباء يبدو متأثراً من ضحايا وباء كورونا، حيث نشر الثعلب الصغير صورة للطبيب عبر حسابه على تويتر وعلق قائلا : "معرفش مين ولا فين بس كلنا معاك يا بطل"، وفى وقت سابق شارك حازم إمام فى تحدى البقاء بالمنزل ، ونشر الثعلب الصغير فيديو قصيرا عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، حيث استخدم معقم اليدين واستعرض مهارته الكروية بكرة صغيرة.

كما نشر حازم إمام سابقا فيديو له يعلن فيه عن تقبلة لتحدى الخير والتكفل ب 50 أسرة من اجل المساهمة فى القضاء على انتشار فيروس كورونا ،وطالب حازم امام بتحدى كابتن حسام حسن وابرهيم حسن و عمرو الجنينى واحمد عبدالله و حسين ابو السعود و اسامة نبيه.

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معشوق الجماهير اسمه بالكامل "حازم محمد يحيى الحرية إمام"، ولد يوم 16 أبريل عام 1975م فى القاهرة لعائلة كروية، هو ابن الكابتن "حمادة إمام" وحفيد الحارس "يحيى إمام" لاعبى نادى الزمالك.

اعتاد حازم إمام، نجم نادى الزمالك السابق، على ارتداء رقم 14 طوال فترة لعبه سواء مع ناديه أو مع المنتخب الوطنى، حيث كان يعتبره رقمه المفضل، ما أثار العديد من التساؤلات حول حبه لهذا الرقم تحديدًا.

حصد مع الزمالك 12 بطولة، 3 مرات بطولة الدورى العام، و2 بطولة كأس مصر، و2 بطولة كأس السوبر المصرى، و2 بطولة دورى أبطال أفريقيا، وكأس السوبر الأفريقى، وكأس الأمير فيصل العربية، وكأس السوبر المصرى السعودى.