شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوى يهرب من شريف إكرامى إلى الخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز عن عرض خليجي تمهيداً للرحيل عن بيراميدز بداية من الموسم المقبل، بعدما تأكد تعاقد ناديه مع شريف اكرامى حارس مرمى النادي الأهلي والذي ينتهي تعاقده مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري وفشل جلسة تجديد عقده مع ناديه.

وحصل شريف اكرامي على وعد باللعب أساسياً مع بيراميدز خاصة وأن ملف المشاركة كان واحد من أهم أسباب اتخاذ اكرامي قراراً بالرحيل عن الأهلي، ليبدأ أحمد الشناوى في البحث عن عرض خليجي للرحيل في الموسم الجديد، خاصة وأنه لا يشارك بانتظام هذا الموسم مع بيراميدز حتى من قبل انتقال اكرامي لبيراميدز، حيث يشارك زميله المهدي سليمان بشكل أساسي.

وكان مصدر داخل النادي الأهلي قد نفى ما تردد خلال الساعات الماضية حول تفاوض مسئولى القلعة الحمراء مع أحمد الشناوى، وشدد المصدر على أن الأهلى يُقدّر أحمد الشناوى وإمكانياته الفنية لكن التعاقد معه غير وارد تماماً خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن أحمد الشناوى ليس هدفاً للأهلى خلال المرحلة المقبلة، موضحاً أنه ليس هناك ربط بين رحيل شريف إكرامى وإمكانية التعاقد مع أحمد الشناوى.

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