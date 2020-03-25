شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ..مباراة ساخنة بين الصقر أحمد حسن ونجله فى المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك أحمد حسن كابتن منتخب مصر الاسبق جماهيره عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام جانب من مباراة ساخنة بينه وبين نجله فى حديقة منزله تنفيذا لقرار الدولة بالحجر المنزلى خوفاً من تفشى فيروس كورونا ، وفى وقت سابق حث الصقر أحمد حسن، عميد لاعبى العالم ونجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر سابقا، جمهوره على السوشيال البقاء في المنزل، كإجراء احترازى لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

النجم أحمد حسن، نشر "فيديو" عبر حسابه بموقع انستجرام، خلال قيامه بغسل يديه برفقة نجله، كما قام بممارسة لعب كرة القدم داخل المنزل مع أبنه حسن، داعيا جمهوره البقاء فى المنزل، كما تفاعل على هاشتاج " #StayAtHomeChallenge"، وعلق قائلاً :"احمي نفسك وعائلتك".

يشار إلى أن الصقر أحمد حسن أنهى مشواره فى نادى الزمالك بعد الفوز معه ببطولة كأس مصر 2013، ويعد أحمد حسن اللاعب المصرى الوحيد التى أحرز بطولات لكل الأندية التى لعب لها داخل وخارج مصر.

وتوج بالعديد من الألقاب مع الأندية الثلاثة الكبار فى الكرة المصرية، وكذلك الأوروبية، ليكون خير تتويج لمسيرة واحد من أهم اللاعبين فى تاريخ الكرة المصرية.

وحصل الصقر على العديد من البطولات منها كأس الأمم الأفريقية: 1998، 2006، 2008، 2010، وكأس تركيا: 2006، وبطولة الدورى البلجيكى: 2006-2007، وكأس بلجيكا: 2008، وكأس السوبر البلجيكى: 2007.

وبطولة الدورى المصرى الممتاز: 2008-2009، 2009-2010، 2010-2011، وكأس مصر 1997، وكأس السوبر المصرى: 2008، 2010، ودورى أبطال أفريقيا: 2008، وكأس السوبر الأفريقى: 2009.

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Mar 24, 2020 at 9:38am PDT