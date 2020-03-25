شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرفض تقليص عدد الهابطين في القسم الثاني والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة طلب أندية القسم الثاني بتقليص عدد الهابطين نهاية الموسم الجاري حال استكماله، وأكد أعضاء اللجنة للأندية انه في حالة استكمال المسابقة سيهبط 5 فرق من كل مجموعة وليس اثنين كما طلبت الاندية وفقا للائحة التي بدأت المسابقة عليها.
علي صعيد مختلف ، كشف مسئولو اتحاد الكرة أن خزينة الاتحاد وصل إليها مبلغ 275 ألف دولار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم –كاف- من مستحقات نادي الزمالك من مشاركته بدوري أبطال أفريقيا وبطولة الكونفدرالية الماضية.
كشف مسئولو اتحاد الكرة حقيقة وصول خطاب من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لمطالبة الجبلاية بعدم تأخير نادى الزمالك مستحقاته المالية التى يرسلها الكاف بعد تأهل الأبيض لنصف نهائى دورى الأبطال، وأوضح اتحاد الكرة أن الكاف لم يرسل أى خطابات فى هذا الشأن، وأن خصم مستحقات الجبلاية لدى الزمالك من فلوس الكاف يأتى بناء على التعهد الذى وقعه المدير المالى بالنادى الأبيض، بأن يتم خصم مستحقات الزمالك لدى كاف لحل أزمة ديون الزمالك حتى يتم السماح له بقيد لاعبيه محليا وأفريقيا خاصة وأن جميع الاندية سددت مستحقاتها المتأخرة للجبلاية .
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