تقارير: أندية الدوري الإنجليزي تطالب بدمج فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، طالبت من مسؤولي الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، مد فترة الانتقالات الصيفية حتى نهاية يناير من العام المقبل، بعد الأزمة التي تعيشها البطولة بسبب فيروس كورونا.

وتأتي مطالبة الأندية الإنجليزية بمد فترة الانتقالات في ظل إمكانية إنهاء الموسم متأخرًا أو بقاء التوقف لفترة طويلة بسبب فيروس كورونا.

وقالت الصحيفة البريطانية أن الأندية اقترحت على الاتحاد الإنجليزي أن يظل سوق الانتقالات مفتوحًا حتى نهاية يناير 2021، لكي يجمع فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية معاً.

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وتعاني الأندية في ظل توقف النشاط الكروي في إنجلترا من مشاكل عديدة، بسبب انتهاء عقود بعض اللاعبين في يونيو المقبل، وأن الموسم قد يستمر لفترة تتجاوز موعد نهاية عقودهم، وهو ما يجعل وضع الأندية صعباً في سوق الانتقالات الصيفية.

ويبدأ سوق الانتقالات الصيفية من بداية شهر يوليو ويستمر تحديداً في البريميرليج حتى 31 أغسطس، وهو ما تراه الأندية أنها فترة لن تكون ملائمة للتعاقدات.

وأشارت الصحيفة إلى تصريحات من الناطق الرسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وهو يؤكد أن مكتب الفيفا والاتحادات القارية أنشأت مجموعة عمل لمناقشة تغيير عدة قرارات للاتحاد الدولي والتي تخص عقود اللاعبين وفترة الانتقالات.

يذكر أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قرر تأجيل بطولتي الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، ودوري "تشامبيونشيب" حتى يوم 30 أبريل المقبل، بسبب فيروس كورونا.