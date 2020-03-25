مالك سامبدوريا: الكالتشيو انتهى.. علينا التحضير للموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال ماسيمو فيريرو، مالك نادي سامبدوريا، إن الموسم انتهى بالنسبة له، لافتًا إلى أن بطولة الدوري الايطالي هذا الموسم يجب إلغاؤها بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19).

وتعد إيطاليا من أكثر الدول الأوروبية تضررًا بسبب كورونا، حيث سجلت حتى الآن ما يقرب من 7000 حالة وفاة بسبب الوباء، إلى إصابة الآلاف، ليضطر الاتحاد الايطالي لتعليق كافة المباريات المحلية لجميع الدوريات والأندية.

وتعيش أندية إيطاليا حالة من الانقسام، فالبعض يفضل إلغاء الموسم، بينما طالب البعض الآخر بضرورة استئناف الموسم.

وقال مالك سامبدوريا في تصريحات إذاعية نقلتها صحيفة "فوتبول إيطاليا": "بالنسبة لي، الموسم انتهى".

Advertisements

وأضاف: "السكوديتو؟ أعلم أن كلاوديو لوتيتو (مالك لاتسيو) سيقتلني لقولي هذا، لكن هذه هي الحياة، بالنسبة لي انتهى الموسم".

وتابع: "بفرض أننا أكملنا الموسم وأعطينا لأنفسنا شهر للتحضير (من 4 أبريل إلى 4 مايو )، ثم نلعب 12 مباراة، سنصل إلى أغسطس، فماذا سيحدث لموسم الدوري التالي؟".

وواصل: "لنبدأ الحديث عن الموسم المقبل، وليس هذا الموسم."

يوفنتوس يتصدر حاليًا جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 63 نقطة بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد سامبدوريا في المركز السادس عشر برصيد 26 نقطة.

جدير بالذكر أن سامبدوريات سبق وأعلن إصابة 7 من لاعبيه بفيروس كورونا.