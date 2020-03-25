بن عيادة يعلق على موقفه من الانضمام للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

كشف الدولي الجزائري حسين بن عيادة لاعب فريق شباب قسنطينة، أنه في مفاوضات خلال الفترة الحالية مع نادي الزمالك للانتقال لصفوفه بداية من الموسم المقبل.

وأضاف بن عيادة في تصريحات خلال حواره بصحيفة "النصر" الجزائرية، :"توجد مفاوضات مع نادي الزمالك، لكن أؤكد لا يوجد أي اتفاق نهائي حتى الآن".

وعن سبب رغبته في الاحتراف، رد بن عيادة قائلاً :"أرغب في الاحتراف من أجل المنتخب الجزائري، لكن في حالة عدم احترافي سأجدد عقدي مع قسنطينة".

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مصدر مقرب من اللاعب كشف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أمس الثلاثاء، عن رغبة اللاعب في الانتقال لصفوف الزمالك.

ومن المقرر أن ينتهي عقد صاحب الـ27 عامًا مع فريقه الجزائري بنهاية الموسم الحالي مما يحق له الرحيل مجانًا بدون أي مقابل في الصيف المقبل.

ويمتلك بن عيادة أرقامًا مميزة رفقة ناديه الحالي حيث شارك مع قسنطينة في 21 مباراة مختلفة سجل من خلالها أربعة أهداف وصنع ست تمريرات حاسمة.

ويرغب مسئولو نادي الزمالك في تدعيم الجبهة اليمنى في الموسم المقبل خاصة بعد رحيل الظهير التونسي حمدي النقاز حيث يتواجد حازم إمام والذي يشارك أساسيًا في الفترة الحالية بجانب تصعيد الناشئ أحمد عيد.