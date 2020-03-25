إصابة أول لاعب سعودي بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، إن هاشم الهاشم لاعب شباب نادي الهدى السعودي، أُصيب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت الصحيفة السعودية، أن اللاعب صاحب الـ19 عاماً، أكد لها إصابته بفيروس كورونا بعد الفحص الثاني والنهائي، أمس، والذي أظهر إيجابية العينة في مستشفى القطيف المركزي.

وقال الهاشم في تصريحات للصحيفة السعودية، أنه أُصيب بالفيروس عن طريق مصاب، خالط والدته المصابة في بلدة تاروت، وتواصلت معه وزارة الصحة قبل ثلاثة أيام.

ويعتبر الهاشم أول لاعب سعودي يُصاب بالفيروس المستجد بعد انتشاره في المملكة العربية السعودية.