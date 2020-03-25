تأكد من سلامة النني.. بشكتاش يخضع لاعبيه لاختبارات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
قالت تقارير تركية إن نادي بشكتاش المحترف بين صفوفه اللاعب المصري محمد النني، أخضع جميع لاعبيه للاختبارات الطبية لفيروس كورونا، ليتأكد من سلامة لاعبيه.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "فوتوماك" التركية فإن إصابة فاتح تيم مدرب فريق جالطه سراي بفيروس كورونا أصابت الذعر بين أندية تركيا.
وأشافت الصحيفة التركية، أن نادي بشكتاش، قرر إخضاع محمد النني وجميع اللاعبين لاختبارات كورونا، قبل التأكد من سلامة لاعبيه بعدما أثبتت الفحوصات الطبية "سلبية" العينات.
ورحل النني عن صفوف آرسنال مطلع الموسم الجاري، لينضم إلى صفوف بشكتاش على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع وضع بند يتيح للفريق التركي خيار الشراء مقابل دفع 18 مليون يورو.
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