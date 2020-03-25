تقرير | ثنائي الهلال والنصر ضمن 10 لاعبين مطلوبين في البرازيل

وجدت أندية الدوري البرازيلي توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس “كورونا كوفيد 19” فرصة مميزة للتفاوض مع بعض اللاعبين اللاتينيين المحترفين في الدوري السعودي.

وتكبدت الأندية والاتحادات خسائر فادحة منذ إيقاف النشاط الرياضي منتصف الشهر الجاري، كما طالت الخسائر جميع شرائح المجتمع ممن يعملون في الخدمات الصحية والتعليمية والاقتصادية.

ووصل الحال إلى تأثير فيروس كورونا على الحياة اليومية لكل شعوب العالم بعدما أعلنت معظم الدول حظر التجوال ومن بينهم السعودية.

وتعيش كافة شعوب العالم أيامًا عصيبة للغاية، بعد تفشي الفيروس التاجي المُستجد في أكثر من 175 دولة خلال أقل من 20 يومًا منذ بداية الشهر الجاري، علمًا بأن شرارته قد بدأت من الصين في نهاية شهر ديسمبر 2019.

فرصة مميزة

ومع توقف الحياة الكروية حاليا تُفكر الأندية حول العالم في مستقبلها قبل ثلاثة أشهر من انطلاق الميركاتو الصيفي 2020، لمحاولة استغلال الظروف الراهنة في رسم خريطة جديدة لسوق الانتقالات.

الهلال

وأكدت شبكة “oGol” البرازيلية أن عشرة لاعبين برازيليين يستعدون لاختيار أنديتهم الجديدة قبل بداية فترة الانتقالات الصيفية، نظرًا لعدم تجديد عقودهم من جانب أنديتهم الحالية.

وستنتهي عقوده العشرة لاعبين الذين تحدثت عنهم شبكة oGol في الصيف المقبل، ويمكن أن تتعاقد معهم الأندية البرازيلية في صفقات انتقال حر لتعزيز الصفوف دون إنفاق مبالغ ضخمة.

ثنائي الهلال والنصر تحت المجهر

اللاعب الأول في القائمة هو محترف الهلال، كارلوس إدواردو، والذي لم يتوصل حتى الآن إلى اتفاق مع إدارة النادي العاصمي على تجديد عقده، وقد ارتبط اسمه بإمكانية الذهاب إلى العملاق الأبيض والأسود “سانتوس” أو إلى نادي “جريميو”.

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إدواردو صاحب الـ30 عامًا من أهم المحترفين الذين مروا على الهلال طوال تاريخه، فقد استطاع الحصول على كافة البطولات المحلية والقارية مع الزعيم، وسبق له من قبل الدفاع عن ألوان فريقي بورتو البرتغالي ونيس الفرنسي قبل حضوره إلى الزعيم العالمي.

وتضمنت القائمة كذلك محترف نادي النصر، بيتروس ماتيوس، الذي حضر إلى العالمي في عام 2018، وحصل معه على بطولة الدوري السعودي موسم 2019/2018.

وحاولت إدارة نادي النصر تجديد عقد بيتروس ماتيوس في الأسابيع الأولى من شهر مارس الجاري، لكن المفاوضات لم تُسفر عن اتفاق رسمي بعد.

وسبق لـ”بيتروس” اللعب من قبل مع نادي ريال بيتس الإسباني بالإضافة إلى أحد كبار الدوري البرازيلي “كورنثيانز”، ويبلغ من العمر 30 عامًا، ويُعتبر من أعمدة الفريق النصراوي ولا غنى عنه في تشكيلة المدرب روي فيتوريا.

أسماء أخرى

قائمة الـ10 لاعبين البرازيليين شملت أيضًا “جيمرسون ناسيمنتو” الذي غادر أتلتيكو مينيرو في 2016 وانتقل إلى موناكو الفرنسي، وكان لديه موسم رائع مع الفريق الفرنسي في 2016/17، وتم استدعائه حينها للمنتخب البرازيلي، لكن مستواه تراجع في الآونة الأخيرة.

كما تواجد في القائمة “رافائيل كاريوكا” لاعب مونتيري المكسيكي، ونيوسيانو دي يسوس الذي يلعب في لودوجوريتس رازجراد البلغاري، ونالدو مدافع إسبانيول الإسباني.

بالإضافة إلى الظهير الأيمن لجالطة سراي التركي “ماريانو فيريرا”، والظهير الأيسر في بوخوم الألماني “دانيلو سواريز”، وأخيرًا جوناثان كورينثيانز لاعب إلتشي الإسباني.