تقرير | ريال مدريد يُفاوض 3 مهاجمين للإطاحة بكريم بنزيمة في الميركاتو الصيفي 2020

تبحث إدارة ريال مدريد عن حل للأزمة الهجومية التي عانى منها الفريق بشكل ملحوظ منذ رحيل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو في الميركاتو الصيفي 2018.

النادي الملكي لم يجد ضالته بعد في المهاجمين الذين تعاقد معهم لتعويض الرحيل الصادم لكريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، فعلى مدار عام ونصف أهدر فينسيوس جونيور ورودريجو ولوكا يوفيتش كم هائل من الأهداف.

ولم يثبت المهاجم الإسباني ذو الأصل اللاتيني “ماريانو دياز” نفسه سوى في الدقيقة الأخيرة أمام برشلونة في آخر كلاسيكو قبل تفشي فيروس كورونا مطلع شهر مارس 2020.

وظهرت العديد من التقارير الصحفية هذا الأسبوع عن إمكانية تعاقد ريال مدريد مع مهاجم جديد خلال الميركاتو الصيفي 2020، من بينهم النجم النرويجي “هالاند” المنضم حديثًا لصفوف بوروسيا دورتموند من سالزبورج بحوالي 20 مليون يورو فقط رغم أن سعره يفوق الـ 100 مليون بسبب غزارته التهديفية الرهيبة.

وتردد في الصحف الإنجليزية نية ريال مدريد في مفاوضة هداف نادي ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم “راؤول خيمينيز”، ما قد يقود فلورنتينو بيريز نحو تكرار تجربة الهداف المكسيكي “خافيير هيرنانديز تشيشاريتو” الذي لعب للريال معارًا من مانشستر يونايتد عامي 2014 و2015.

على أي حال، أكدت إدارة ريال مدريد من خلال الأخبار التي نُشرت في الأسبوعين الماضيين عزمها الملموس والواضح لإبرام صفقة جديدة في خط هجوم الفريق.

وبدأ النادي في دراسة عدة أسماء للتعاقد مع أحدهم خلال الميركاتو الصيفي المقبل في ظل تراجع مستوى المهاجم الأول للفريق “كريم بنزيمة“، وتعرض النجم البلجيكي “إدين هازارد” لوابل من الإصابات منذ انضمامه من تشيلسي الصيف الماضي بـ 100 مليون إسترليني، فضلاً عن الغياب المتكرر للويلزي جاريث بيل بداعي الإصابات المُزمنة.

وأصبح من المؤكد أن الفريق بحاجة ماسة للتعاقد مع مهاجم كبير يجيد ترجمة أنصاف الفرص إلى أهداف محققة وهو ما وضح خلال مباريات ما قبل فيروس كورونا، إذ عانى النادي الملكي من إضاعة الجميع للفرص المحققة بما في ذلك كريم بنزيمة الذي كان يعول زين الدين زيدان عليه الكثير والكثير.

من سيكون مهاجم ريال مدريد الجديد في صيف 2020؟

بات هذا السؤال هو الشغل الشاغل لجميع جماهير ريال مدريد بخصوص المهاجم الذي يتوجب على إدارة النادي التعاقد معه خاصة بعد إعلان زين الدين زيدان المدير الفني للفريق حاجته لضم مهاجم سوبر قادر على دعم خط هجومه في الموسم المقبل من أجل المنافسة على جميع الألقاب.

ووضعت إدارة ريال مدريد ميزانية ضخمة لتحقيق هدف زيدان الذي وضع بدوره قائمة باللاعبين الذين ظهروا بشكل مميز خلال الموسم الحالي من أجل جلب أحدهم إلى ملعب سانتياجو برنابيو في أقرب فرصة ممكنة.

والتالي أقوى 3 مرشحين للانتقال إلى صفوف ريال مدريد والإطاحة بكريم بنزيمة خلال سوق الانتقالات الصيفية 2020.

كيليان مبابي

يظل الجوهرة الفرنسية حديث كل موسم انتقالات لما يقدمه ويتمتع به من موهبة فذة جعلته محط أنظار جميع الأندية الكبرى، وفي مقدمتهم ريال مدريد.

ارتبط اسم كيليان مبابي بريال مدريد بشكل كبير منذ عودة زين الدين زيدان لتولي مسؤولية الفريق في نهاية موسم 2019/2018.

وفتح فلورنتينو بيريز هذا الملف مع مالك نادي باريس سان جيرمان “ناصر الخليفي” خلال الصيف المقبل بطل من زيدان، إلا أن رجل الأعمال القطري رفض الخوض في هذه المسألة مُتحججًا بقرب عودة نيمار إلى برشلونة، وهو الأمر الذي لم يحدث في نهاية المطاف.

وأظهر كيليان مبابي استمرارية في المستوى الفني والبدني رفقة الفريق الباريسي منذ الموسم الماضي حتى الآن، حيث سجل 18 هدفًا في الدوري الفرنسي من 20 مباراة، ليشارك الفرنسي “وسام بن يدر” صدارة جدول ترتيب هدافي الليج آ.

ويرتبط كيليان مبابي بعقد يمتد حتى يونيو 2022 مع باريس سان جيرمان، وأبدى ناديه رغبته في تقديم عرض جديد أعلى من عقد النجم البرازيلي نيمار جونيور، فمنذ انضمامه من موناكو صيف 2017، تمكن من تسجيل 64 هدفًا في 76 مباراة رفقة باريس سان جيرمان بالدوري المحلي، وهو معدل تهديفي مذهل للاعب لم يبلغ بعد عامه الـ22، خاصةً لو وضعنا في عين الاعتبار تسجيله 13 هدفًا مع منتخب فرنسا الأول، و19 هدفًا في 33 مباراة مع موناكو وباريس في دوري أبطال أوروبا.

كيف سيتعاقد ريال مدريد مع مبابي؟

ذكرت صحيفة “باريس يونايتد” في أحد تقاريرها هذا الشهر، أن ريال مدريد على اتصال دائم بوالد مبابي وهناك اتفاق مبدئي بين الطرفين على عدم تجديد العقد مع باريس سان جيرمان كورقة ضغط على ناصر الخليفي من أجل بيعه في صيف 2020 كي لا يرحل بالمجان ويُهدر ملايين الملايين على خزينة النادي الباريسي.

وعلى الرغم من إصرار فلورنتينو بيريز على الظفر بخدمات مهاجم نادي العاصمة الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إلا أن مهمته لن تكون بتلك السهولة مع الرفض المستمر لناصر الخليفي فكرة التخلي عن اللاعب مهما كان المقابل المادي المعروض.

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لكن صحيفة “دون بالون” الإسبانية أوضحت أن خطة تعاقد ريال مدريد مع مبابي ترتكز في الأساس على التخلي عن النجم البلجيكي “إدين هازارد” في هذه الصفقة بهدف إغراء باريس سان جيرمان، ودفعه نحو الموافقة على تخفيض قيمة الصفقة التي قد تصل إلى 300 مليون يورو.

وأتم مبابي عامه الـ 21 في ديسمبر الماضي، ورغم صغر سنه، يتقاضى الآن قرابة الـ 17 مليون يورو عن الموسم الواحد، وتستعد إدارة باريس سان جيرمان لمضاعفة هذا الراتب إذا تطلب الأمر إلى 45 مليون يورو سنويًا ليصبح أغلى من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

إيرلينغ هالاند

الموهبة النرويجية إيرلينغ هالاند، تألق ولمع بشكل كبير خلال الموسم الحالي 2020/2019 بأرقام مثيرة للاهتمام مع ناديي ريد بول سالزبورج النمساوي وبوروسيا دورتموند الألماني، جعلت منه أبرز المرشحين للانضمام لصفوف ريال مدريد في صيف 2020، خاصةً إذا ما قطع الريال إعارة مواطنه “مارتن أوديجارد” مع ريال سوسيداد.

يُعد هالاند الخيار الثاني أمام ريال مدريد إذا ما أخفق فلورنتينو بيريز في استقدام كيليان مبابي من جديد، حيث سجل النجم النرويجي 12 هدفًا في 8 مباريات بالدوري الألماني رفقة بوروسيا دورتموند خلال النصف الثاني من الموسم الحالي.

كما أحرز ثنائية رائعة هي الأولى له مع بوروسيا في دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان بذهاب ثمن النهائي، علمًا بأنه سجله 8 أهداف في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا رفقة ريد بول سالزبورج، ليضع نفسه كوصيف للائحة هدافي دوري أبطال أوروبا خلف ليفاندوفسكي بهدف واحد.

وتعاقد بوروسيا دورتموند مع هالاند مقابل 17 مليون جنيه إسترليني خلال فترة الميركاتو الشتوي الماضية، في صفقة نارية أصبحت حديثًا لكل كبير وصغير في أوروبا.

وقالت صحيفة ماركا على أن قناص النرويج وبوروسيا دورتموند ضمن الأهداف الرئيسية للنادي الملكي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، في ظل ارتفاع قيمة كيليان مبابي.

وأشارت الصحيفة إلى القيمة التسويقية لإيرلينغ هالاند حسب موقع ترانسفير ماركت العالمي، وهي أقل بكثير من مبابي، ولن تتجاوز حد الـ 150 مليون يورو.

يتضمن عقد صاحب الـ 19 عامًا أحقية الفسخ مع بوروسيا في عام 2021 مقابل 65 مليون جنيه إسترليني فقط، وهو ما يجعل النادي الألماني يفكر في الاستفادة المالية جراء بيعه هذا العام، إذا رفض اللاعب تمديد عقده لمواسم مقبلة وأغراه حقًا عرض الريال.

تيمو فيرنر

المهاجم الدولي الألماني بات واحد من أهم المواهب الأوروبية في الوقت الراهن، حيث ينافس ليفاندوفسكي بشراسة على صدارة هدافي الدوري الألماني.

يحتل تيمو فيرنر المرتبة الثانية في جدول هدافي الدوري الألماني (البوندسليجا) برصيد 21 هدفًا من 25 جولة خاضها مع الفريق هذا الموسم، قبل التوقف الإجباري للتصدي لفيروس كورونا.

دخلت العديد من الأندية الكبرى في مفاوضات جادة مع نادي ريد بول لايبزج لشراء “تيمو فيرنر” خلال الميركاتو الصيفي المقبل، لعل أبرزهم ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسبانى، وبالطبع بايرن ميونيخ الذي يُجهز لمرحلة ما بعد ليفاندوفسكي.

يلعب فيرنر رفقة لايبزج منذ صيف 2016 عندما رحل عن فريق طفولته شتوتجارت، ويمتد عقده الحالي حتى 2023، وأشارت تقارير على وجود شرط جزائي في عقده يقضي برحيله مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.

ويأتي تيمو فيرنر ضمن البدائل المرشحة بقوة لدخول قلعة سنتياجو برنابيو خاصة مع إبداء الفرنسي زين الدين زيدان إعجابه الشديد بمواهب اللاعب التهديفية.

وصرح تيمو فيرنر مطلع شهر مارس الحالي بأنه مُتشجع لخوض تجربة الاحتراف في الملاعب الإسبانية، حيث ينظر إلى تجربة مواطنه توني كروس مع النادي الملكي باهتمام.

وقال فيرنر “لقد حقق العديد من الألمان نجاحات كبيرة في إسبانيا وهذا ما يشجعني لخوض التجربة، سامي خضيرة ومسعود أوزيل حققا الكثير مع ريال مدريد، لكن الأمر يحتاج لدراسة كبيرة وأيضًا إلى موافقة لايبزيج، كما أنني لا أفكر في المغادرة بالوقت الحالي”.

وقاد فيرنر ريد بول لايبيزيج إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم على حساب توتنهام هوتسبير، وتكفل بتسجيل هدف الفوز بمباراة الذهاب على ملعب وايت هارت لين الجديد، قبل أن يساهم في فوز فريقه بثلاثية خلال لقاء الإياب على ملعب ريد بول آرينا يوم 10 مارس الجاري.