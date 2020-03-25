رياضة | الأهلي يفاجئ جماهيره بصفقة نجم بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يفاجئ جماهيره بصفقة نجم بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مسئولو النادي الأهلي في مفاوضات مع البوركيني إيريك تراوري لاعب فريق بيراميدز تمهيداَ لضمه في الصيف المقبل.

وجاء تفيكر الأهلي في التعاقد مع تراوري من فريق بيراميدز بتوصية من رينيه فايلر المدير الفني للفريق بعد مشاهدة اللاعب خلال مباريات الدوري الماضية.

ويسعي الاهلي للتعاقد مع البوركيني تراوري من أجل تدعيم خط هجومه، في ظل الإمكانيات التي يتمتع بها اللاعب.

ومن المتوقع أن يدخل تراوري لقائمة الأهلي في حالة التعاقد معه على حساب الانجولي جيرالدو دا كوستا صانع الألعاب والذي بات على مشارف الخروج من القلعة الحمراء.