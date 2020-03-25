رياضة | موقف إنساني من ميسي وجوارديولا لمكافحة كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موقف إنساني من ميسي وجوارديولا لمكافحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبرع مهاجم برشلونة ليونيل ميسي، ومدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، بمليون يورو، للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا.

ينقسم تبرع ميسي بين مستشفى في برشلونة، ومركز طبي آخر في بلده، وفقاً لتقرير في صحيفة ماركا.

وكتب المستشفى في حسابه على تويتر: "ليو ميسي تبرع إلى المستشفى لمكافحة فيروس كورونا، نشكرك كثيراً يا ليو على دعمك".

وخصص غوارديولا تبرعه لحملة تتبناها مؤسسة أنخيل سولير دانييل الخيرية، وكلية الطب في برشلونة.