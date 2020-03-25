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الامارات | مدرب برتغالي يتمنى إصابة الصحافيين بفيروس كورونا

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أحمد طارق-دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم يصل مدرب فلامنغو البرازيلي، البرتغالي جورجي جيسوس، إلى لشبونة بأفضل صورة ممكنة، حينما فقد أعصابه أمام مضايقات الصحافيين له في المطار، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية.


في ظل توقف المنافسات في البرازيل، قرر جيسوس العودة إلى البرتغال للبقاء مع عائلته، لكن لدى وصوله لاحقه عدد من الصحافيين والمصورين دون ارتداء قفازات، أو حتى أقنعة واقية لتصويره، لأخذ تصريحات منه.

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وكان جيسوس يسير بقفازات وقناع واق، وطالب الصحافيين أكثر من مرة بأن يتركوه في سلام، لكنهم لم يذعنوا له.


وفي النهاية فقد جيسوس أعصابه وقال لهم: "أتمنى أن تصابوا بكورونا".


يذكر أن المدرب فقد مؤخراً أحد مساعديه القدامى بسبب فيروس الكورونا في البرتغال، وسيبقى في حجر لمدة أسبوعين في لشبونة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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