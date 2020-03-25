شكرا لقرائتكم خماسية اتحاد الكرة ترفض تقليص عدد الهابطين في الموسم الجاري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفضت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة طلب أندية القسم الثاني بتقليص عدد الهابطين نهاية الموسم الجاري حال استكماله، واكد اعضاء اللجنة للأندية انه في حالة استكمال المسابقة سيهبط ٥ فرق من كل مجموعة وليس اثنين كما طلبت الاندية وفقا للاءحة التي بدأت المسابقة عليها.

علي صعيد مختلف ، كشف مسئولو اتحاد الكرة أن خزينة الاتحاد وصل إليها مبلغ 275 ألف دولار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم –كاف- من مستحقات نادي الزمالك من مشاركته بدوري أبطال أفريقيا وبطولة الكونفدرالية الماضية.

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وتابع مسئول الجبلاية أنه تم إيداع مبلغ كاف في خزينة اتحاد الكرة من مديونيات نادي الزمالك ، وأن هناك اتفاق بين الاتحاد و الزمالك بالحصول على متأخرات الزمالك من المستحقات الخاصة لهم من الاتحاد الأفريقي وهذا ما تم ، بعد قيد اللاعبين في يناير الماضي .

كشف مسئولو اتحاد الكرة حقيقة وصول خطاب من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لمطالبة الجبلاية بعدم تأخير نادى الزمالك مستحقاته المالية التى يرسلها الكاف بعد تأهل الأبيض لنصف نهائى دورى الأبطال، وأوضح اتحاد الكرة أن الكاف لم يرسل أى خطابات فى هذا الشأن، وأن خصم مستحقات الجبلاية لدى الزمالك من فلوس الكاف يأتى بناء على التعهد الذى وقعه المدير المالى بالنادى الأبيض، بأن يتم خصم مستحقات الزمالك لدى كاف لحل أزمة ديون الزمالك حتى يتم السماح له بقيد لاعبيه محليا وأفريقيا خاصة وأن جميع الاندية سددت مستحقاتها المتأخرة للجبلاية .