شكرا لقرائتكم ألقاب اللاعبين .. 3 ألقاب تهيمن على المستطيل الأخضر بالسلطة والنفوذ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ألقاب لاعبي كرة القدم هي خلاصة الصبر والاجتهاد وعلى المستطيل الأخضر، بعضهم يحصل على لقبه وشهرته من أحد مدربيه والبعض الآخر تمنحه الجماهير لقباً لتخلد به ذكراه في الملاعب نظراً لعطاه الغير محدود، وحتى بعد اعتزال بعضهم تظل تلك الألقاب عالقة في أذهان المشجعين كلما تواردت الأحاديث عن الساحرة المستديرة.

وتعتبر جماهير الكرة المصرية الذواقة لكرة القدم، من أكثر الجماهير التي تحب أن تطلق ألقاباً مميزة على نجوم الملعب، وبعض هذا الألقاب اتخذت جانباً من فرض الهيمنة على الملعب والتحكم على المستطيل الأخضر، ونجد أن ثلاثة ألقاب من ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بالسلطة والنفوذ.

القيصر



هو لقب فريد اختصت به جماهير النادي الاسماعيلي، لاعبها ونجمها السابق حسني عبد ربه، أحد أبرز الأسماء اللامعة في قلعة الدراويش، والذي ضرب مثالاً فريداً في حب النادي الأصفر والانتماء إليه بعدما رفض عروضاً من الأهلي والزمالك لاستكمال مسيرته مع الاسماعيلي، ولقب "القيصر" اشتق من عائلة يوليوس قيصر الذي حكم الروم ملكاً بدون تاج من عام 49 إلى عام 44 ق.م، وهو لقب ينم عن الهيمنة والتحكم وهو ما قدمه بالفعل حسني عبد ربه سواء مع المنتخب أو الدراويش ليكون أحد أساطير خط الوسط في الكرة المصرية.

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الفرعون



هو لقب مصري في أصله ينتسب إلى الحضارة المصرية القديمة وإلى الأراضي المصرية بتاريخها المشرق والتي عرفت دائماً بأرض الفراعنة، وكان يطلق على حكام مصر، حتى استحدثته الجماهير ومنحته لمحمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي ومنتخب مصر، والذي حطم أرقاماً قياسية وتوج مع فريقه ببطولة دوري الأبطال والدوري الانجليزي وكأس العالم للأندية، وكان سبباً رئيسياً في عودة منتخب الفراعنة إلى كأس العالم بعد غياب استمر لـ 28 عاماً بفضل هدفه الرائع في الكونغو بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال روسيا.

الامبراطور



هو لقب ملكي يحمله بعض حكام الدول، كاليابان مثلا، وأول من تلقب به هم قادة الجيش الرومانيون المنتصرون في الحروب، اختصت جماهير الزمالك نجمها حازم إمام بهذا اللقب وبألقاب أخرى مثل الثعلب الصغير بعد منح لقب الثعلب الكبير لوالده الراحل حمادة إمام، ويعتبر حازم إمام من المواهب التي لا تتكرر كثيراً في الملاعب ولكنها تظهر على فترات من الزمن ولذلك استحق أن يظل اسمه محفوراً في أذهان عشاق القلعة البيضاء بهذا اللقب.